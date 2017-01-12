YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başarılı sporcular Müdür Kızılkaya ile bir araya geldi

Başarılı sporcular Müdür Kızılkaya ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Spor Lisesinin başarılı sporcuları, takım kaptanları Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'yı makamında ziyaret ettiler.

Okul Müdürü İbrahim Murat Aksoy, Spor Lisesinin takım kaptanları ve başarının mimarı olan öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I.dönem okul sporlarında elde etmiş oldukları madalyalarını Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya takdim ettiler.

Hedeflerinin bölgesel başarının yanı sıra vizyonlarını da geliştirerek ülke sporuna katkı sağlamak olduğunu belirten Okul Müdürü Murat Aksoy, "Yapılan müsabakalar sonucunda alınan dereceleri paylaşmak ayrıca eğitime sunduğu birçok yönünün yanında, sporcu bir kişiliğinde olduğunu bildiğimiz Sayın Müdürümüzü ziyaret ederek kendilerine nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Eğitim alanında, sportif alanlarda, sosyal ve kültürel alanlarda çıtayı daha da yukarıya doğru taşıyacağız" dedi.

(AHM)



12.01.2017 17:22:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER