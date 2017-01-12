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En çok dosya masrafı ve hesap işletim ücreti için başvurdular

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:21
En çok dosya masrafı ve hesap işletim ücreti için başvurdular
- 2016 yılında Şehzadeler Tüketici Hakem Heyeti'ne 5 bin 528 başvuru yapan Şehzadeli vatandaşlar, en çok dosya masrafı ve kredi kartı hesap işletim ücretlerini geri almak için işlem yaptı.

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Şehzadeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na 2016 yılı içerisinde 5 bin 528 başvuru yapılırken, bu başvurulardan 4 bin 807'sinin sonuçlandığı, 721'inin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Şehzadeler İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı 2016 yılı istatistik verilerini açıkladı. 2016 yılı içerisinde yapılan başvuru sayısının 5 bin 528 olduğu belirtilen açıklamada, sonuçlanan başvuru sayısının 4 bin 807, işlemi süren başvuru sayısının ise (Kasım ve Aralık ayları) 721 olduğu kaydedildi. Şikayetin konusuna göre ise vatandaşların 4 bin 328'i dosya masrafı, kredi kartı ve hesap işletim ücreti için başvururken, ayıplı mal, ayıplı hizmet, mesafeli sözleşmeler ve iş yeri dışı satış için de bin 200 başvurunun yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Şehzadeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca geçen yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da tüketiciler tarafından yapılan başvurular bir ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırılarak tüketicilerimizin mağduriyetleri giderilmiştir. Tüketicilerimizin sorunlarının daha kısa sürede sonuçlanması bakımından Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından TÜBİS uygulaması ile ilgili yeni sistemin kurulmasından dolayı 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait dosyalar Hakem Heyeti tarafından görüşülememiştir. 2017 yılı Ocak ayı içerisinde Yeni TÜBİS sisteminin açılmasından itibaren dosyalar en kısa sürede karara bağlanacak ve tüketicilerimizin sorunu daha kısa sürede çözüme kavuşmuş olacaktır. Bu bağlamda; yeni TÜBİS sistemiyle beraber birçok kolaylık tüketiciye sağlanacaktır. Tüketicilerin e-devlet üzerinden ellerindeki mevcut belgeleri sisteme yükleyerek aktarmaları ve sisteme tüm bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi durumunda ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu tüketici hakem heyetine gelmeden dahi başvuruda bulunulabilecek ve başvurularının akıbetini sistem üzerinden takip edebileceklerdir."
(ÖND-Y)

12.01.2017 17:24:58 TSI
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