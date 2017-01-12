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Atakum'da SDS yenilendi, şartlar iyileştirildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:24
Atakum'da SDS yenilendi, şartlar iyileştirildi
Atakum'da SDS yenilendi, şartlar iyileştirildi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesinde görev yapan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi(SDS), Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı tarafından imzalandı.
Atakum Belediyesi ile Bem Bir-Sen arasında sürdürülen sosyal denge sözleşmesi yenilendi. Atakum Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay, Bem Bir-Sen Samsun İl Başkanı Nurettin Sever ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Atakum Belediyesi bünyesinde görev yapan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi yenilendi. Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninin ardından memurların şartlarında iyileştirmelere giden maddeler kabul edildi.
Sözleşme yenileme protokolünün imzalanmasının ardından konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Çalışanlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Atakum halkına en iyi hizmeti sunmak adına büyük bir özveri gösteren memurlarımıza gösterdiğimiz bu samimiyete karşılık, bize daha verimli hizmet olarak geri dönüyor. Bu anlamda Bem Bir-Sen yönetimi ile görüşmelerimiz, değerlendirmelerimizin ardından, bütçemiz el verdiği noktada en kapsayıcı şartlardan oluşan bir sözleşmeyi yenilemiş olduk. İmza törenine bizzat katılan Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay'a teşekkür ediyoruz" dedi.
Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay ise SDS'nin yenilenerek uzatılması karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışan memurlara sosyal ve ekonomik katkıların artırılması ve iyileştirilmesi konusunda Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın imkanları doğrultusunda büyük bir samimiyet içerisinde değerlendirme yaptığını gördük. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Atakum Belediyesinde görev yapan memurlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Haklarının korunması ve şartlarının iyileştirilmesi adına fedakarlıktan kaçınmayan Başkan Taşçı, çalışanlarının destekçisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.
Protokolün imzalanmasının ardından Bem Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya Safahat Külliyatı hediye etti. Başkan Taşçı ise Genel Başkan Türbay'a ay-yıldızlı duvar saati hediye etti. Sendika yöneticileri ve Başkan Taşçı daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SAM-SLH-Y)

12.01.2017 17:28:39 TSI
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