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Başkan Mahçiçek, gazeteci adaylarıyla buluştu



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, gazetecilik bölümü öğrencileriyle yaptığı söyleşide, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilik, bürokrasi ve siyaset alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Mahçiçek, geleceğin gazeteci adaylarına özgüven aşıladı.

Gazeteciliğin en saygın meslek dallarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, "İyi bir meslek seçmişiniz doğrusu. Geleceği olan, devamlılık arz eden bir meslek.. Sizlerde gelecekte ülkenin kamuoyunun oluşmasında, kamuoyunun iletişim araçlarıyla bilgilendirilmesinde görev alacaksınız. Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğinde kaideleri, etik değerleri var. Bunlara riayet edecek, pırıl pırıl gazeteciler olacaksınız" diye konuştu.

Öğrenci buluşmaları dolayısıyla okullara geldiğinde kendi eğitim hayatını anımsadığını belirten Mahçiçek, artık çocukların çok daha iyi şartlarda eğitim alma imkanına sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Rahmetli Özal'la birlikte büyük bir kalkınma hamlesini başlattığını dile getiren ve tecrübelerini aktaran Mahçiçek, şöyle konuştu:

"Ben imam hatip okulu mezunuyum. Bizim İmam Hatiplileri o vakitler üniversiteye almıyorlardı, bu nedenle bir yıl da düz liseye gittim. İmam Hatip Okulumuz bir kahvehanenin satın alınması ile oluşturulmuştu. Şimdi sizin okullarınız çok mükemmel. Şartlara baktığınız zaman bu ülkenin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Özellikle 1980'li yıllardan sonra Rahmetli Özal'la birlikte Türkiye bir atılıma geçti. O çok büyük bir insandı, bir dahiydi. Devlet Planlama Teşkilatına başlar başlamaz, bizleri devlet lisan okuluna gönderdi, ardından Amerika'ya master yapmaya gönderdi. Mesela benim konum 'Kalkınma Ekonomisi ve bölgesel gelişmeydi.' Daha sonra planlamaya döndüm. 1996'nın sonunda da Botaş Genel Müdür Vekilliğine getirildim. Bu memleketteki doğalgazı da o dönemde getirdik. Sonra 99'da belediye başkanı, sonra 2002 de milletvekilliği yaptık. Emekli olmuştuk ama şimdi de Onikişubat Belediyesi'ni kurduk ve hizmet ediyoruz. 2,5 sene önce belediyemizin hiçbir şeyi yoktu ama iyi bir kurumsal yapı oluşturduk. Köylerimizdeki bizim görev alanımıza giren yolların yüzde 90'ını bitirdik. 5,5 milyon metrekare kilit parke yaptık. Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının tamamını ortadan kaldırdık. Bu fiziki şeyleri yaptık ama bizim için önemli olan sizlerdiniz. Yani insan odaklı çalışmalardı. 37 bilgi ve kültür evi yaptık, 23 tane daha yapıyoruz. 7 güzel adamın memleketine 7 okul yapıyoruz. Esas olan dediğim gibi sizleri okutmak, iki tane kültür evi yaptık. Burada TEOG sınavına hazırlık kursları veriyoruz. Üniversiteye hazırlık kursları vereceğiz. Bu ekonomik farklılıkları gidermek için üniversite kursları ücretsiz olarak verilecek inşallah. Geçen yıl 37 bin kitap aldık 300 bin öğrencimize ulaştık. Bu yıl 70 bin kitap daha alacağız. Yine rahmetli Mehmet Akif'in ölüm yıldönümünde 37 bin safahat aldık. Okuyacağız arkadaşlar. Bunları sizin için aldık."

(CGR-Y)



12.01.2017 17:30:47 TSI

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