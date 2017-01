YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantepli kadınlar şık broşlar yapacak

GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübünün kadınları her hafta sonu bir araya getiren etkinliklerinde bu hafta Broş Yapım Atölyesi var. 14 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek atölyede kadınlar, çeşitli süsleme malzemeleri kullanarak birbirinden şık yaka broşları tasarlayacak.

Kadınları her hafta sonu eğlenceli etkinliklerle bir araya getiren Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, bu hafta Broş Yapım Atölyesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Ocak Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek atölyede kadınlar, ipek kurdeleler, boncuklar ve inciler kullanarak birbirinden güzel ve şık yaka broşları tasarlayacak.

Atölye sayesinde kadınlar hem el becerilerini geliştirecek hem de kıyafetlerine takacakları broşlarla görünüşlerine zariflik katacak. Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 2017 yılında da her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

