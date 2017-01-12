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Gaziantepli kadınlar şık broşlar yapacak

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:27
Gaziantepli kadınlar şık broşlar yapacak
Gaziantepli kadınlar şık broşlar yapacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübünün kadınları her hafta sonu bir araya getiren etkinliklerinde bu hafta Broş Yapım Atölyesi var. 14 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek atölyede kadınlar, çeşitli süsleme malzemeleri kullanarak birbirinden şık yaka broşları tasarlayacak.
Kadınları her hafta sonu eğlenceli etkinliklerle bir araya getiren Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, bu hafta Broş Yapım Atölyesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Ocak Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek atölyede kadınlar, ipek kurdeleler, boncuklar ve inciler kullanarak birbirinden güzel ve şık yaka broşları tasarlayacak.
Atölye sayesinde kadınlar hem el becerilerini geliştirecek hem de kıyafetlerine takacakları broşlarla görünüşlerine zariflik katacak. Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 2017 yılında da her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.
(KU-BRN-Y)

12.01.2017 17:32:30 TSI
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