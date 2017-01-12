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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:28
Antalya Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
Antalya Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mücadeleye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mücadeleye aralıksız devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra karların kapattığı yollar ekipler tarafından açıldı. Korkuteli İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Belediye ekiplerin karla mücadele çalışmalarını inceledi.
(AD-Y)

12.01.2017 17:30:50 TSI
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