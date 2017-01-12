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Tüm personel göreve çağrıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:33
Tüm personel göreve çağrıldı
Tüm personel göreve çağrıldı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kentteki yoğun kar yağışı üzerine tüm personeli göreve çağırdı. İtfaiye Müdürlüğünde olası yangınlara karşı 1 kepçe yol açma çalışması için hazır bekletiliyor.
Edirne kent merkezindeki yoğun kar yağışı, İtfaiye Müdürlüğünde de ek önlemleri beraberinde getirdi. Kentte olası bir yangın karşısında müdahaleyi kısa sürede yapabilmek için olağanüstü şartları göz önünde bulunduran İtfaiye Müdürlüğü, tüm personeli göreve çağırdı. Tam kadro çalışmalarına devam eden ekipler, olası bir olaya müdahale konusunda tedbirlerini aldı.
Öte yandan, İtfaiye Müdürlüğünde olası bir yangın karşısında ulaşımı kolayca sağlayabilmek için 1 kepçe bekletiliyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da önceki gece İtfaiye Müdürlüğüne giderek ekipleri denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Gürkan, "Yoğun kar bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ekiplerimiz gece-gündüz yol çalışmalarına devam ediyor. Ana yollarda bir sorun yok. Bizim için önemli olan ana yollar ve hastane yollarının sürekli açık olması. Bunun yanında bir de cenazelerimiz var. Yoğun kar yağışının olduğu günlerde cenazelerimiz oldu. Onların hastaneden evlerine, camiye ve orada da mezarlıklara intikali için de ekiplerimiz yoğun mücadeleler verdi, vermeye devam ediyor. Yangın olayımız olmadı. Ancak olası bir durum karşısında da itfaiye ekiplerimiz tam kadro göreve çağırıldı. Yangının nerede olacağı belli olmadığı için özellikle kenar mahallelerde ve sokaklarda yol açma çalışması için bir kepçeyi de İtfaiye Müdürlüğü emrine tahsis ettik" dedi.
(KU-MK-Y)

12.01.2017 17:38:32 TSI
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