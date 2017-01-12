12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karahisar Gençlik Merkezi "Çaya Geliyoruz" projesini hayata geçirdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:37
Karahisar Gençlik Merkezi "Çaya Geliyoruz" projesini hayata geçirdi
Karahisar Gençlik Merkezi "Çaya Geliyoruz" projesini hayata geçirdi

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri başlattıkları "Çaya Geliyoruz" projesi ile evlere çay sohbetlerine katılmaya başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Çaya Geliyoruz projesi ile gençlik merkezi çalışanları gönüllü gençleri evinde ziyaret ederek sıcak bir çay eşliğinde gönül bağını güçlendiriyor. Afyonkarahisar'da faaliyetlerine aralıksız devam eden Karahisar Gençlik Merkezi yeni projeleri ile gençlerle bir arada olmaya devam ediyor. Her fırsatta gönüllü gençlerle birlikte sosyal sorumluluk projesine imza atan Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri bu kez de başlatılan proje ile 'Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane' diyerek akşamları merkezin faaliyetlere katılan öğrencilerin evlerine misafir olmaya başladı.
(HK-GC-

12.01.2017 17:41:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2015 yılında Afyonkarahisar'da 189 ton tatlı su ürünü avlandı
YEREL

2015 YILINDA AFYONKARAHİSAR'DA 189 TON TATLI SU ÜRÜNÜ AVLANDI
İzmir'deki terör saldırısı
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI

K Parti 75. İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL

K PARTİ 75. İL DANIŞMA MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kardan dolayı evden çıkamayanlara ekmek dağıttılar
YEREL

KARDAN DOLAYI EVDEN ÇIKAMAYANLARA EKMEK DAĞITTILAR
MHP Afyonkarahisar il yönetimi görevden alındı
YEREL

MHP AFYONKARAHİSAR İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI