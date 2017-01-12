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Başkan Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:38
Başkan Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Başkan Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Gezici Araştırma Merkezi'nin, 2016'da Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını araştırmasında ikinci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde 2016'da Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı sıralamasında ikinci seçilmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geride kalan süreçte 2015 yılında 30 büyükşehir belediyesi arasında en iyi bütçe performansını sağlayan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Bu başarımızın ardından şimdi de 30 büyükşehir belediyesi ile birlikte 81 il arasında yapılan memnuniyet araştırmasında ikinci sırada yer aldık. Bu bizim için gurur verici bir durum. Görev yaptığımız 8 yıllık süreçte tek amacımız Manisalı hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek oldu. Bu çizgimizi bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi. Başkan Ergün, 2016 yılında da bütçe itibariyle hedeflerini tutturduklarını belirterek, "Gelirde yüzde 100, gider harcamalarında da yüzde 103 olarak 2016'yı kapattık. 2016 yılında da bütçe değerlendirmesinde yine aynı noktaya geleceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en üst kademesinden, en alt kademesinde yer alan işçi kardeşlerimizle birlikte Manisa'ya en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Eksikliklerimiz olacaktır sabırlı olmak gerekir"
Manisa'da bugün itibariyle 5 bin 300 personelle 17 ilçede, binin üzerinde mahallede, 1 milyon 400 bin vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarının altını çizen Başkan Ergün, "Tabi ki sahada eksikliklerimiz ve sıkıntılar olacaktır. Yapılan işler sırasında eleştiriler olacaktır. Ama biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bildiğiniz üzere Manisa Belediyesi zamanında, Manisa merkezde kazmadığımız sokak kalmadı. Ama işler bittikten sonra vatandaşımız bize büyükşehir seçimlerinde karşılığını verdi. Biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın menfaatleri doğrultusunda önümüzdeki süreçte yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Ergün, konuşmasının sonunda hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve şahsına memnuniyetlerini ileten vatandaşlara da teşekkürlerini sundu.
(AY-Y)

12.01.2017 17:42:43 TSI
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