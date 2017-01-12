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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Çakacak başkanlığında yapıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:40
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Çakacak başkanlığında yapıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılı birinci dönem toplantısı, Mersin Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Özdemir Çakacak'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Vali Yardımcısı Vekili Haluk Nuri Ballı, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ya da il müdürleri, çok sayıda meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çakacak, yatırım ve hizmetlerin yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini gerektiren hususların yatırımcı kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından dile getirileceğini, varsa darboğazların süratle aşılarak yatırımların hızla bitirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl içerisinde Mersin'de yapılan ve yapımına devam edilen projeler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Çakacak, "2016 yılında ilimizde yürütülen 270 işin toplam proje tutarı 7 milyar 567 milyon 328 bin TL'dir. Bununla birlikte geçen yılın başında bu işler için 668 milyon 167 bin TL ödenek tahsis edilmiş, ancak söz konusu yatırımlar için 835 milyon 266 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.
Kurumlar arası işbirliği gereken durumlar olduğu takdirde, bu koordinasyonun Valilik tarafından düzenlenecek ara toplantılarla sağlanacağını belirten Çakacak, söz konusu koordinasyon ve işbirliğinin yatırım çalışmalarının zamanında bitirilmesine büyük katkı sunacağının altını çizdi. Çakacak, Çukurova Havalimanı ile ilgili yer tespitlerinin yapıldığını ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını belirtti. Projenin altyapı hazırlıklarının tamamlandığını, üstyapı ile ilgili olarak da en kısa zamanda ihaleye çıkılacağını kaydeden Çakacak, havalimanının altyapı ve üstyapı işlerinin birlikte yürütüleceğini de belirtti.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdür Vekili Rahmi Şahin'in gerçekleştirdiği sunumun ardından 29 Aralık günü Mersin'de yaşanan sel felaketine de değinen Çakacak, Mersin'de bir daha bu gibi olumsuzlukların yaşanmaması için dere ıslah çalışmaları yapılması gerektiğine değinerek, "Taşkınların önlenmesi amacıyla derelerin üzerilerinin kapatılmaması, kapatılmış olan varsa da açılması hususunda Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından yayınlanan genelgeler bulunmaktadır. Bu amaçla Valiliğimiz koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin bir araya geleceği toplantılar düzenlenerek eylem planları oluşturulacak, bir daha böyle olumsuz durumların yaşanmaması için mutlaka yapılması gereken işler en kısa sürede tamamlanacaktır" diye konuştu
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin devam eden projelerle ilgili yaptıkları sunumlar ile sona erdi.
(KRY-Y)

12.01.2017 17:45:13 TSI
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