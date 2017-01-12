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Gümüşhane çipli kimliği sevdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:46
Gümüşhane çipli kimliği sevdi

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Tüm yurtta 2 Ocak tarihinden itibaren verilmeye başlanan yeni kimlik kartlarına Gümüşhane'de yoğun ilgi gösteriliyor.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde şimdilik tek banko ile hizmet verilen yeni nesil çipli kimlik kartlarına bugüne kadar 420 kişi müracaat etti.
Günlük ortalama 70 kişinin müracaatının alındığı kimliklerde süreci en çok uzatan ise parmak izi ve biyometrik kaydı yapan cihazla sunulan işlem alıyor. Önümüzdeki günlerde gelecek ikinci cihazla birlikte kurumdaki iş ve işlemlerin daha hızlanması beklenirken eski nüfus cüzdanlarının 3 yıl daha geçerli olduğu hatırlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen yeni nesil çipli kimlik kartı için müracaatlarını gerçekleştirmişti.
İşlemler sırasında eski kimlik kartı ve 2 adet biyometrik fotoğraf kuruma verilirken, kart ücreti olan 16 TL'nin ödenmesinin ardından 3 gün içerisinde yeni nesil çipli kimlik kartı alanların adreslerine kargo marifetiyle iletiliyor.
(RE-ÖS-Y)

12.01.2017 17:50:53 TSI
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