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ara' dan motivasyon toplantısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:47
ara' dan motivasyon toplantısı
Kara' dan motivasyon toplantısı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye konakları çalışanları ve gönüllü çalışanlarla bir araya gelirken, konakların açıldığı ilk günden beri birçok alanda sosyal çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kara, bu ekiple hem yapılan alan taramaları ve çalışmaların ilerleyişi hakkında görüşmek için hem de yoğun çalışmaları nedeniyle motivasyon amaçlı pasta kesildi.
Kara, "Konaklardaki çalışanlarımız gerçekten de mukaddes bir görev yapmaktadırlar. Şehrimizde bulunan gerçek ihtiyaç sahiplerini tek tek yerinde tespit edip yardımları ulaştırmamıza vesile oluyorlar. Bu ailelerin hepsi çok zor durumda olan insanlar. Belediyemizin Gıda Bankası 6 bin aileye düzenli gıda yardımı yapıyor. Bu yardımlar çocuklarımızın da yüzünü güldürüyor. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde çocuklarımızın üşümesini de engellemek asıl Belediyecilik budur, Asıl güzel kısmı budur" dedi.
(MAD-BRN-Y)

12.01.2017 17:51:25 TSI
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