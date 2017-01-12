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Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nden öğretmenlere ilk yardım eğitimi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da, Lokman Hekim Hayat Hastanesi tarafından öğretmenlere 'İlk yardım' eğitimi verildi.

Lokman Hekim Hayat Hastanesi ile İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sosyal sorumluluk projesi' kapsamında yapılan protokol ile öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimin ilk gününde öğretmenlerin gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Lokman Hekim Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. M. Asım Hanaz, eğitimlerin her salı ve perşembe günleri verileceğini söyledi. İlk olmasına rağmen öğretmenlerin yoğun bir katılım sağladığını dile getiren Hanaz, "İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4 bin 500 öğretmenimize, Nöroloji Uzmanı Dr. Cevdet Şahin tarafından 'İlk yardım' eğitimi verilecek. Okullarda yaşanabilecek olası kaza ve yaralanmalar karşısında ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılması için oldukça önemli olan bu eğitime, öğretmen ve idarecilerimizin büyük ilgisi oldu. Ben bu kapsamda eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eğitime katılan öğretmen ve idarecilere katılım belgesinin verileceğini de ifade eden Hanaz, protokolde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa Hayat Hastanesi Müdürü Sezen Budak, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve öğretmenler katıldı.

(ATL-MSA-Y)



12.01.2017 17:52:10 TSI

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