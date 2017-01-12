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Çorlulu Survivor yarışmacısı Fulya Şahin: "Soyadımın hakkını verip uçmaya gidiyorum"

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:54
Çorlulu Survivor yarışmacısı Fulya Şahin: "Soyadımın hakkını verip uçmaya gidiyorum"
Çorlulu Survivor yarışmacısı Fulya Şahin: "Soyadımın hakkını verip uçmaya gidiyorum"

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Survivor adlı yarışma programına katılmak için gün sayan Çorlulu yarışmacı Fulya Şahin, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı makamında ziyaret etti.
Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivor yarışmasına Çorlu'dan katılacak olan Fulya Şahin, yarışmayı kazanmak için ter dökecek. Survivor Gönüllüler Takımı'nda mücadele edecek olan Çorlulu yarışmacı Fulya Şahin, yarışma öncesinde Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı makamında ziyaret ederek destek istedi.
Yarışma hakkında Başkan Baysan'a bilgiler veren Şahin, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışma programında iddialı olduğunu ifade ederek, "Survivor 2017'nin iddialı yarışmacısıyım. Ağaç olup kök salmaya değil, soyadımın hakkını verip uçmaya, adımı akıllara kazımak için yarışmaya gidiyorum. Çorlulu ve Trakyalı hemşerilerimin desteklerini bekliyorum" dedi.
Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan Fulya Şahin'e yarışmada başarılar dilediğini belirtirken, yarışmada Çorlu'yu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı'nın da hazır bulunduğu ziyarete ablası Hilmiye Işık ile gelen Fulya Şahin, başta ailesi olmak üzere kendisine güvenenleri yanıltmayacağını da sözlerine ekledi.
(SŞ-ÖK-Y)

12.01.2017 17:59:08 TSI
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