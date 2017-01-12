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Caddeler ve ara sokaklar kardan temizleniyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:56
Caddeler ve ara sokaklar kardan temizleniyor
Caddeler ve ara sokaklar kardan temizleniyor

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Karla mücadelede 7. günü geride bırakan Edirne Belediyesi, ara sokakları ve caddeleri kardan temizlemek için çalışmalara başladı. Saraçlar Caddesi'nde başlayan çalışmalarda kepçeler yardımlarıyla toplanan kar kamyonlara yüklendi. Saraçlar Caddesi'nden saat 17.30 itibariyle 17 kamyon kar toplandı.
Edirne'yi etkisi altına alan aşırı soğuk hava ve kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için mücadele eden Edirne Belediyesi, kar yağışının sona ermesiyle birlikte trafiğe kapalı caddeleri ve ara sokakları kardan temizlemek için çalışmalara başladı. Kar yağışının devam ettiği süre boyunca ekiplerin, ana arterler ve dik yokuşları trafiğe açık tutabilmek için mücadele ettiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kar yağışının son bulmasıyla birlikte ekipleri trafiğe kapalı alanlar ve ara sokaklarda yöneldiğini ve çalışmaları bu alanlarda devam ettiğini söyledi.
Karların, Saraçlar Caddesi'nde kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklendiğini ifade eden Gürkan, "Saraçlar Caddesi'nde sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda saat 17.30'a kadar 17 kamyon kar yüklendi. Edirne, son yıllarındaki en fazla kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Kar yağışının son bulmasıyla ekiplerimiz Edirne'nin 24 mahallesine giderek, ara sokakları ve trafiğe kapalı alanları temizlemek için çalışıyorlar. Tüm emekçi arkadaşlarımı özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.
(KU-ÖK-Y)

12.01.2017 17:59:34 TSI
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