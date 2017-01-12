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Başkan Sekmen terminal esnafıyla buluştu

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:57
Başkan Sekmen terminal esnafıyla buluştu
Başkan Sekmen terminal esnafıyla buluştu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafıyla toplantıda bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, burada yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapmış olduğumuz çalışmaların Erzurum ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 'Terminalimiz, Erzurum ve bölge insanına hizmet vermekte daha nasıl faydalı olabilir?' düşüncesiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugüne kadar sizlerin yapılmasını istediğiniz hizmetlerin kahir ekseriyetini sizlerin hizmetine sunduk" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Erzurum Türkiye'mizin önemli bir vilayetidir. Çok yakın gelecekte ekonomik olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli vilayetlerinden biri olacak" diye konuştu. Konuşmasında yatırım önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum bir yatırım merkezidir. 'Başkanım ben şöyle bir yatırım yapmayı düşünüyorum' diyen varsa benim yanıma gelsin. Alıp Ankara'ya götürürüm, burada işlerini takip ettiririm. Biz yeni kaynakları devreye sokuyoruz. Şuanda iki tane silah fabrikası geldi, müracaatlarını yaptı, takip ediyoruz. 3-4 tane ilaç fabrikası geldi, kenti inceliyorlar. Burada cam, seramik, konfeksiyon, mobilya, maden fabrikaları kurulacak. Bunların tamamını geliştireceğiz. Erzurum farklı bir il olacak. Erzurum'da sanayi olursa hepimizin çocukları buralarda iş bulur. İş olmazsa buralarda ne benim çocuğum durur ne de sizin çocuğunuz durur. Bu dediğim yatırımlar olduğu zaman, buradan göç durduğu gibi gidenler de dönüp geri gelecek. Allah'ın izniyle bu ovaları yeniden işlevsel hale getireceğiz. Benim hep duam şu; 'Ya Rabbi bana 20-30 tane fabrikanın kurdelesini kesmeyi nasip eyle!' Duam budur. İnşallah hepimize, Rabbim bu günleri gösterir. Bu şehri farklı bir boyuta taşıyacağız."
Başkan Sekmen, toplantı sonrası kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayarak terminal esnafının talep ve isteklerini dinledi.
(ERZ-AT-Y)

12.01.2017 18:01:52 TSI
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