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Başkan Çelik'ten, Bakan Yardımcısı Çiftci'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, beraberindeki heyetle Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede Van ve Erciş esnafının sıkıntı ve sorunlarını dile getiren Hüsamettin Çelik, Erciş'te kentsel dönüşüm projesinin 1. etap 1. bölüm çalışmalarının başlatılmasında büyük emeği olan Bakan Yardımcısı Çiftci'ye esnaflar adına teşekkür etti. Kentsel dönüşümün 2 ile 3. etaplarının da yapılması gerektiğini belirten Çelik, görüşme sonrası açıklamalarda bulunarak, "Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftci Bey'e ilçeye, bölgeye yaptığı katkı ve desteklerden ötürü teşekkürlerimizi ileterek, ilçemizin sorunları ve yapılacak birkaç yeni proje hakkında kendileri ile görüş alışverişinde bulunduk. Sağ olsunlar kendileri, projelerimize destek vereceklerini belirttiler. Ayrıca, Erciş'te kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2. ve 3. etapların da yapımı için çalışmaların devam ettiğini bildirdiler. Sayın Bakan Yardımcısı Çİftci, Erciş'e doğalgaz verilmesi için de yetkilerden söz aldıklarını, kısa süre içinde bu projenin gerçekleşeceği müjdesini de tarafımıza ilettiler. 2017 yılı inşallah her yönü ile Erciş'in yeniden kalkınma, gelişme yılı olacaktır" dedi.

(NÇ-MSA-Y)



12.01.2017 18:03:30 TSI

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