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Ülkü Ocakları İl Başkanı Ertaş'tan Başkan Sekmen'e Ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Avukat Bilgin Ertaş ve İl Başkan Yardımcısı Yusuf Koç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Sekmen ve Ertaş, gençlik üzerine sohbet etti. Başkan Sekmen, gençliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Ülkemizin geleceği hiç şüphesiz gençliğin elindedir. Yarın bu makamlara bugünün gençleri geçecek. 15 Temmuz Demokrasi Destanımızda da en önde hep gençler vardı. Tankların önünde ilk gençler durdu. Vatan haini bir avuç postallı satılmış ve onun çapulcu işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde, bu ülkenin gençleri ideolojileri bir kenara bırakarak Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet ve Tek Millet şiarıyla omuz omuza yürüyerek, bir ve beraber olarak darbecilere geçit vermedi. Bizim ortak ve en büyük hassasiyetimiz vatandır. Bu bağlamda düşüncelerin farklılıklarına saygı duyarak, bunları birer zenginlik olarak görmeliyiz. Biz gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



12.01.2017 18:04:45 TSI

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