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Vali Aktaş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:17
Vali Aktaş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi
Vali Aktaş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük'te vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan Halk Günü Toplantısının ikincisi Vali Mehmet Aktaş başkanlığında Soğuksu Makasbaşı mevkiinde bulunan Spor Salonunda yapıldı.
Toplantıya Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. K.Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Namık Kemal Mahallesi, Yeni Mahalle, Bayır Mahalle, Fatih Mahallesi, Soğuksu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi Muhtarları ile bu mahallerde ikamet eden vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Aktaş,"Normal şartlarda kamu kurumlarıyla işi olan vatandaşlarımız o kurumlara gidiyorlar. Dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini ilgililere anlatıyorlar. Fakat biz bugün bunun tersini yapalım ve devlet olarak, ilgili kurum müdürlerimizle birlikte biz sizlere misafir olalım istedik. Amacımız sizlerin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve sıkıntılarınızı ilk elden sizlerden dinlemek ve sıkıntılarınızı imkânlar ölçüsünde, gücümüz yettiğince çözüme kavuşturmak ve yardımcı olmak. Zaman sınırlamamız yok isteyen herkes istediği kadar söz alabilir. Sizleri dinleyeceğiz ve taleplerinize yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.
Özellikle iş, sağlık, ulaşım, konut mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.
(YE-OA-Y)

12.01.2017 17:17:36 TSI
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