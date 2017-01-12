YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sarıoğlu, kuş ve yaban hayvanlara yem bıraktı

Başkan Sarıoğlu, kuş ve yaban hayvanlara yem bıraktı



(Fotoğraflı)



Ali Karataç

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kar yağışının yoğun yaşandığı kırsal bölgelerdeki kuş ve yaban hayvanlara yek bıraktı.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kar yağışının yoğun yaşandığı kırsal bölgelerde kuş ve yaban hayvanların aç kalmaması için yem bıraktı. Başkan Sarıoğlu, "İlçemizin üst kısımlarında gerçekleşen yoğun kar yağışından dolayı besin bulmakta zorlanan dağ keçileri, geyikler ve tüm yabani hayvanlara belediye ekiplerimizce ekmek ve yem takviyesi yapılmıştır. 45 ayrı noktaya konulan yiyecekler için özellikle hayvanların geçiş güzergâhları seçilerek yemlerini bıraktık" dedi.

(AK-SÇ-Y)



12.01.2017 18:10:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER