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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:07
Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a ziyaret
Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Yeni atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.
Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesine ile atanan Bodrum'un yeni kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a iadeyi ziyarette bulundu. Kaymakam Yılmaz'a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kocadon'a Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Turgay Kaya ve Kemal Orman da makamda bulunarak eşlik etti.
(EA-MB-Y)

12.01.2017 18:12:18 TSI
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