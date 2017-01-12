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Başkan Şahiner'den, Kaymakam Bilgin'e ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:14
Başkan Şahiner'den, Kaymakam Bilgin'e ziyaret
Başkan Şahiner'den, Kaymakam Bilgin'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2006-2009 yılları arasında Sungurlu'da görev yaptıktan sonra Ankara Polatlı Kaymakamlığı görevine atanan, buradan da İstanbul Sarıyer Kaymakamlığına atanan Gürsoy Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında konuşan Başkan Şahiner; ''2006-2009 yılları arasında İlçemizde görev yapıp başarılı çalışmalara imza atan eski Kaymakamımız değerli dostum, Sungurlu sevdalısı şimdiki İstanbul Sarıyer Kaymakamı Sayın Gürsoy Osman Bilgin beyefendiyi makamında ziyaret edip hasret giderdik.'' ifadelerinde bulundu.
Kaymakam Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Şahiner'e teşekkür etti.
(SŞ-BÖ)

12.01.2017 18:19:18 TSI
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