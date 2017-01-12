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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa'da parklar yenileniyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:19
Fatsa'da parklar yenileniyor
Fatsa'da parklar yenileniyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi halkın sosyal yaşam alanları içerisinde bulunan parklarda yenileme çalışmaları yapmaya devam ediyor.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, parkların çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlara dönüştüğünü belirterek, "Zafer Parkımız, modern çocuk oyun grupları ve yenileme çalışmaları sonrası daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuştu. Engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hayata karışmaları, bizlerle birlikte olmaları ile yaşadığımız kent daha da renklenecek ve farklı anlamlar kazanacak. Bu bilinçle bu parkımız da kentimizin ilk olma özelliğine sahip engelsiz bir çocuk oyun gurubumuz bulunuyor. Zıp zıp, tahterevalli, engelsiz salıncak ve diğer oyun elemanları gibi yeni nesil çocuk oyun grupları yerleştirildi. Kısacası vatandaşlarımızın sosyalleştiği, çocuklarımızın oyun oynayarak güzel ve eğlenceli vakit geçirdiği Zafer Parkımız çok daha modern ve estetik bir görünüme kavuştu" dedi.
Son olarak Başkan Anlayan vatandaşlara seslenerek, "Lütfen bu parkları kendi eviniz, kendi eşyanız gibi düşünerek koruyunuz. Yapılan parklar ne kadar uzun süre dayanırsa çocuklarımız da o kadar mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.
(AA-SLH-Y)

12.01.2017 18:23:22 TSI
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