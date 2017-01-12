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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:20
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Nur Caddesi üzerinde uyuşturucu madde sattığı şüphesi ile durdurulmak istenen Z.D. isimli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu 63 parça halinde 10.62 gram ağırlığındaki uyuşturucu eroin maddesi ile birlikte yakalanmıştır. Z.D. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak, suçundan 11 Ocak 2017 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
(VO-MSA-Y)

12.01.2017 18:24:56 TSI
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