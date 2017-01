YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EHEM yeni binasında hizmet vermeye başladı

EHEM yeni binasında hizmet vermeye başladı



Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yeni tahsis edilen binası doldu taştı. Açık Öğretim Hizmetlerinin yanı sıra başta üniversite sınavları YGS ve LYS ye hazırlık kursları ile birçok kurssa ev sahipliği yapan binada 3 bin açık ortaokul ve lise öğrencisine hizmet üretilirken 50 kurs ve bu kurslarda eğitim gören bin 500 kursiyere ev sahipliği yapıyor.

Açılan kursların belli başlıları Sınavlara Hazırlık Kursları LYS, YGS, KPSS, Okuma Yazma, Kuran-ı Kerim Okuma, Resim, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta Kabul Elemanı, Makine Nakışları, İğne Oyası, Çeyiz Ürünleri, Ahşap Boyama, Kilim Dokuma, Hesap İşi, İşaret Dili, Arı Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Boyacı Çini İşlemeci, Elde Kurdele işi, Bağlama, Gitar, gibi kurslar oluşturuyor. Yıllardır hizmet binası ihtiyacının hemen her kademede kabul edildiği Halk Eğitimi Merkezinin tahsisi yapılan bu binayla büyük bir rahatlama yaşandığı ve hizmetlerine daha kolay ulaşılabildiği ifade ediliyor. Kursiyerler kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirirken yeni hizmet binalarında çok daha iyi koşullarda çok rahat bir biçimde eğitim hizmetlerinden yararlanabildiklerini belirterek duydukları memnuniyeti dile getirerek hizmet binasının kazandırılmasında emeği geçen, katkıda bulunanlara duacı olduklarını dile getirdiler. Edremit te yıl boyu her yaş grubundan insanımıza eğitim hizmeti veren Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (EHEM) geçtiğimiz günlerde kapanan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen eski bir dershane binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile yıllardır Edremit te hizmet binası sıkıntısı çeken Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne tahsisinin yapması sonucu 15 derslik ve çeşitli idari alanlar ile mescit, mutfak, kitap deposu, kütüphane gibi bölümlerin bulunduğu binanın EHEM e tahsis edilmesiyle Halk Eğitimi hizmetlerinde büyük bir rahatlama sağlandığı ifade edildi. İlçe merkezinde Alemizade ana hizmet binasının yanında yeni kavuştuğu Pehlivanoğlu market karşısındaki yeni ek binasında hizmet vermeye başlayan EHEM böylelikle yeni tahsis edilen binasında Açık Ortaokul ve Lise hizmetlerinin yanı sıra açılan onlarca kursta bin 500 kursiyere ev sahipliği yapıyor. Aşçılı Yardımcılığı ve Aşçı Çıraklığı Başta olmak üzere birçok kursun açılması için planların yapıldığı ve başvuruların alındığı bildirildi. Merkez müdürü İsmail Damar" Alemizade binamız idari merkez olup merkezimize yeni tahsisi yapılan binamızda Açık Öğretim Bürosu ve Kurslar Binası olarak hizmet verilecektir. Yeni bir bina yeni ve çok daha fazla sayıda kurs hizmeti demektir. Dok daha fazla sayıda insanımız çok kolay bir şekilde hizmetlerimizle bulaşabilecektir. Binamız süratle eksikleri giderilerek hizmete açılmıştır. Bu sayede insanımız sunduğumuz hizmetlere çok daha kolay ve rahat bir biçimde ulaşabilmektedir. Binanın merkezi konumda olması eğitim hizmetlerimizin insanımıza sunulmasını kolaylaştırmıştır. Binada mescit, kütüphane ve mutfak gibi sosyal alanların olması insanımıza büyük bir rahatlık sağlamıştır. Bu gün itibarıyla ilçemiz genelinde toplamda açılan 304 Kurs ver Seminerde 6480 kursiyere eğitim hizmetleri verilme imkanı bulunmuştur. Özellikle binanın tahsisi edilmesinde büyük emekleri olan sayın milletvekillerimize, kaymakamımıza, il milli eğitim müdürümüze ve her kademede derdimizle dertlenen ve binanın merkezimize tahsis edilmesinde emeği bulunanlara şükran borçluyuz. Çok daha merkezi konumda olan binamız sayesinde artık hizmetlerimize katılım çok daha kolay hale gelmiştir. İnsanımız duyduğu memnuniyeti büyük bir mutlulukla dile getirmekte ve duacı olduklarını dile getirmektedirler. Bizler sadece görevimizi yapıyoruz. Eksiklerimiz olmakla birlikte çok kısa bir süre önce merkezimiz ziyaret eden ve binamızı yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürümüz Sayın Fatih Aka, Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürümüz İslam Aktepe ve Yatırımdan Sorumlu Şube Müdürümüz Ethem Ceren bakım onarıma ihtiyaç duyulan bölümlerin önümüzdeki dönem gereken bakım onarımların yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Yazışmalar yapılmıştır. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şubat ayında birçok dalda yeni kurslarımız açılacak olup, planlamalar tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" dedi.

(BT-EME)



12.01.2017 18:27:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER