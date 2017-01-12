12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te hırsızlık olaylarına karışan şahıslar yakalandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:27
Bitlis'te hırsızlık olaylarına karışan şahıslar yakalandı

BİTLİS (İHA)  Bitlis'te değişik tarihlerde kar maskesi ve eldiven kullanarak hırsızlık olaylarına karışan şahıslar yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 ayrı iş yerinde geceleyin meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları ve çevredeki MOBESE kameraları incelenerek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların M.U. ve küçük yaştaki Y.Ö. isimli şahıslar oldukları tespit edilmesi üzerine her iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.U. ile küçük yaştaki Y.Ö. isimli şahıslar, işledikleri suçları kabul etmeleri üzerine tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
(VO-MSA-Y)

12.01.2017 18:29:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Bitlis'ten Halep'e yardım
YEREL

BİTLİS'TEN HALEP'E YARDIM
Tatvan'da 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

TATVAN'DA 48 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Adilcevaz'da mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı
YEREL

ADİLCEVAZ'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
TATSO'dan Gazeteciler Günü etkinliği
YEREL

TATSO'DAN GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu'na ziyaret
YEREL

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TEKBIYIKOĞLU'NA ZİYARET