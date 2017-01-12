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Demirkol'dan eğitim alanında dev atak

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:28
Demirkol'dan eğitim alanında dev atak
Demirkol'dan eğitim alanında dev atak

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gençlerin eğitim ve öğretimine destek sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa işbirliği protokolüne imza attı.
Demirkol, beraberinde Haliliye Belediye Meclisi Eğitim Komisyonu üyeleri Abdurrahman Beyaz, Emin Coşkun ve Mehmet Keskin ile birlikte işbirliği protokolü için İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci'yi makamında ziyaret etti. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ın da hazır bulunduğu törende, Demirkol eğitim alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. İl Müdürü İlci de, Haliliye Belediyesinin eğitime verdiği öneme vurgu yaptı. Karşılıklı sohbetin ardından hazırlanan işbirliği protokolüne Haliliye Belediyesini temsilen Başkan Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen de İl Müdürü Metin İlci imza attı. İmzanın ardından taraflar birbirlerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.
"Güçlerimizi birleştirip Şanlıurfa'ya hizmet edeceğiz"
İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, işbirliği protokolüyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Haliliye Belediye Başkanlığımızla birlikte, ilimizde eğitim adına ne varsa, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürdüğümüz eğitim, öğretim faaliyetleri kapsamında protokol imzaladık. Bu protokol vesilesiyle sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerin desteklenmesi, okullarımızda yapmış olduğumuz bu çalışmalara Haliliye Belediye Başkanlığımızın destek vermesi. Eğitim kurumlarımızın, konferans salonlarımızın, spor salonlarımız, tiyatro salonlarımızın birlikte kullanılmasına yönelik bir iş birliği protokolü imzaladık. Ben inanıyorum ki, bu protokol ile güçlerimizi birleştirip Şanlıurfa'nın hizmetine sunulmuş olacaktır" dedi.
"Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerini amaçladık"
Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamasında gençlerin en iyi şekilde yetişmelerini amaçladıklarını ve bu nedenle böyle bir protokole imza attıklarını belirterek, "İlimizde 600 bin, ilçemizde ise 105 bin, açık öğretimle birlikte 130 bin öğrencimiz var. Bu 600 bin sayısı dünya üzerindeki bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Bu gençler bizim istikbalimiz, bu gençler bizim geleceğimiz. Bu gençlerimizin en iyi yetişmesi amacıyla, belediye meclisimizden almış olduğumuz onayla, yine Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bir protokolü daha imzalamış bulunuyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çeşitli imkanlarından bizim faydalanmamız, bizim imkanlarımızdan da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte iş birliği şeklinde gençlerimizin, öğrencilerimizin istifadesine sunmak amacıyla yaygın eğitim, örgün eğitim, sosyal ve sportif alanlarda gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerini amaçladık. Bunu amaçlayan bir protokol düzenledik. Çağımız bilgi çağı. Gençlerimizin en üst düzey bilgilerle donatılmasını hedeflemekteyiz. Yine aynı şekilde milli ve manevi değerlerle yetişmesini amaçlamaktayız. Bu bağlamda bu protokolümüzle birlikte çalışma imkanlarımız, geçmişte yapmış olduğumuz protokollere ilaveten bu yılki protokolümüz tanzim edildi. İşbirliğimizin hedefi gençlerimiz, gençlerimiz bizim istikbalimiz, o bağlamda hayatımızın sonuna kadar da birlikte gençlerimizin hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Demirkol, emeği geçenlere teşekkür ederek, beraberindekilerle birlikte binadan ayrıldı.
İmzalanan protokolle buna göre, Haliliye Belediyesi il genelindeki öğrencilere yönelik her türlü sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve yaygın eğitim düzenleyebilecek.
(BB-BRN-Y)

12.01.2017 18:33:06 TSI
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