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Konya Havalimanı Aralık'ta 80 bin 557 yolcuya hizmet verdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:35
Konya Havalimanı Aralık'ta 80 bin 557 yolcuya hizmet verdi

KONYA (İHA) - DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre, Aralık ayında Konya Havalimanı'nda 80 bin 557 yolcuya hizmet verildi.
Konuyla ilgili DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Aralık ayında Konya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin 73 bin 655, dış hatlar 6 bin 902, toplamda ise 80 bin 557 olduğu belirtilerek, "2016 yılı Aralık ayında Konya Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 595 oldu. Dış hatlar 49 olmak üzere toplam uçak trafiği 644'e ulaştı. 2016 yılı Aralık ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 696 ton olarak gerçekleşti. 1 yıllık gerçekleşmelerde ise, 2016 yılı Aralık sonu gerçekleşmelerine göre; Konya Havalimanı'ndan bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 1 milyon 89 bin 360 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 8 bin 859'a, yük trafiği ise 9 bin 960 tona ulaştı" denildi.
(İHA-FM-Y)

12.01.2017 18:39:36 TSI
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