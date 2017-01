YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırıkkale Sağlık İl Müdürü Feramis Güngüneş;

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Sağlık İl Müdürü Feramis Güngüneş, basın toplantısı düzenleyerek akıllı ilaç kullanımı hakkında bilgi verdi.

Akıllıcı ilaç kullanımı öncelikle her insanın, sadece kullanılması gerektiği kadar ilacın kullanılması olduğuna dikkati çeken Güngüneş, "Bunu sadece Antibiyotik üzerine çok yoğunlaştırmayın. Ne kullanırsanız kullanın sadece doktorun tavsiyesi üzerine ilaç alın" şeklinde konuştu.

Öncelikle hastanın probleminin tanımlanması yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerektiğini söyleyen Sağlık İl Müdürü Feramis Güngüneş, "Buna paralel olarak ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamakları izlenme. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır." dedi.

"Hekim kontrolünde karar verilmeli"

Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar, hastanın alerjik durumları sorgulanmalı ve hasta tarafından belirtilmesine dikkati çeken Güngüneş, "İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi şartlarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatılmalı ve hasta/hasta yakını tarafından eksiksiz olarak uygulanmalıdır. İlaçların hekim tarafından önerilen süre boyunca kullanılmalı, İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir. Doz atlamamaya ve ilacı hekimin önerdiği şekilde almaya özen gösterilmelidir." şeklinde konuştu.

"Kararlılıkla devöam edeceğiz"

Sağlık İl Müdürü Feramis Güngüneş, "Sağlıklı köyler şöleni, çat kapı masa başı egzersiz eğitimleri, kan bağışı farkındalık eğitimleri, 112 acil sağlık hizmetleri eğitimleri, tüm sağlık sunucularına yönelik denetimler, Doku ve organ bağışı, akılcı ilaç kullanımı, ambulans dostu sürücü, Trafik ve ilk yardım haftası etkinlikleri gibi daha birçok projeler yapılmış, önemli gün ve haftalar kapsamında faaliyetlere ve madde bağımlılığı ile mücadeleye büyük bir kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

"75 sağlık personeli Fetö'den ihraç edildi"

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de FETÖ 'ye yönelik çalışmaların yapıldığını söyleyen Güngüneş, 75 tane sağlık personelinin görevden ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihraçlar sonrası eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Güngüneş, "Personel eksikliğimiz konusunda şuanda bir sorunumuz yok. Tam aksine personel sayımız her kesime ulaşabilecek şekilde ayarlama yapıyoruz" şeklinde konuştu.

12.01.2017 18:46:58 TSI

