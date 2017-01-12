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Tural'dan hükümete esnaf fonu teşekkürü



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Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, ahilik fonu uygulamasından dolayı hükümete teşekkür etti. İş yerini kapatan veya iflas edene "işsizlik maaşı" bağlanmasını öngören Ahilik Sigortası Fonu'nu esnaf ve sanatkarlar tarafından olumlu karşılandı.

Esnafın yaşadığı herhangi bir olumsuzluk karşısında ödediği prim karşılığında işsizlik maaşı gibi ücret alacağını belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, "Burada 18 lira devlet veriyor, 35 lira da esnaf veriyor. Örnek verecek olursak 720 gün ödeyen 180 günlük primden yararlanacak. Bin 80 gün ödeyen 300 günden yararlanacak. Esnafa sağlanacak katkının sınırları ise 711 lirayla bin 422 lira arasındadır" dedi.

Tural, hükümeti bu konuda ciddi şekilde desteklediklerini dile getirerek, "Bu uygulama esnafımızı garanti altına almaktır. Esnafımızın ilerde başına bir iş gelirse çoluk çocuğunun ortada kalmaması adına çok güzel bir adımdır. Hükümeti bu yolda attığı şeffaf ve düzgün adımdan dolayı destekliyoruz. Alınan karardan dolayı hükümete teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Tural, sicil affı konusunda da açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkünde yaptığı toplantıda Isparta'yı temsilen katıldığını belirten Tural, esnafın merakla beklediği sicil affının meclisten çıkacağını söyledi.

(ÖZ-Y)



12.01.2017 18:50:37 TSI

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