12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Minik kalpler polisin yanında

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:06
Minik kalpler polisin yanında
Minik kalpler polisin yanında

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, minik öğrencilerle bir araya geldi.
Yenişehir ilçesinde bulunan Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, 'Minik ellerden gür sesle polisimizin yanındayız' projesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile buluştu. Proje dahilinde 81 ilin emniyet müdürlerine gönderilen yılbaşı tebrik kartlarının ardından minikler Selami Yıldız ile bir araya geldi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Polisimin yanındayım sloganıyla 81 il emniyet müdürümüze gönderilen bu teşekkürlerden dolayı şükranlarımı ifade etmek için buraya geldim. Emniyet teşkilatımızın vatandaşımızın, vatanımızın 24 saat hizmetinde olduğunu sizler de ifade ettiniz. Minik kalplere ve öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Ziyarette, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İl Emniyet Müdürü İlhami Yıldız ve Belediye Başkan yardımcısı Zekai Dündar ile AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, öğrencilere emniyet tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.
(FA-MŞ)

12.01.2017 19:11:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karacabey Belediyesi'nden ücretsiz halk otobüsü hizmeti
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ HALK OTOBÜSÜ HİZMETİ
Kırsalda kar temizliği sürüyor
YEREL

KIRSALDA KAR TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Dündar vatandaşları dinledi
YEREL

DÜNDAR VATANDAŞLARI DİNLEDİ
Başkan Bozbey personeli dinledi
YEREL

BAŞKAN BOZBEY PERSONELİ DİNLEDİ
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Polisten yılbaşı tebriği gönderen öğrencilere teşekkür
YEREL

POLİSTEN YILBAŞI TEBRİĞİ GÖNDEREN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR
Çocuk mankenler &quot;Junio Defile&quot; için podyumda
YEREL

ÇOCUK MANKENLER "JUNİO DEFİLE" İÇİN PODYUMDA
Bursa'da lise öğrencilerine sıcak çorba
YEREL

BURSA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÇORBA
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT
Uludağ'da kar yağışı ve sis
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI VE SİS

Belediyeden öğrencilere sıcak çorba
YEREL

BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA
Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati
YEREL

KARDA AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARINA BELEDİYE ŞEFKATİ
Camiler Büyükşehir ile yenileniyor
YEREL

CAMİLER BÜYÜKŞEHİR İLE YENİLENİYOR
Fizik dersindeki FETÖ propagandası kamerada
YEREL

FİZİK DERSİNDEKİ FETÖ PROPAGANDASI KAMERADA
Osmangazi'den çocuklara oyuncak
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÇOCUKLARA OYUNCAK
Miniklerin mutfağına kış geldi
YEREL

MİNİKLERİN MUTFAĞINA KIŞ GELDİ
PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerini deşifre ettikleri iddiası
YEREL

PKK'YA SIZAN EMNİYET VE MİT GÖREVLİLERİNİ DEŞİFRE ETTİKLERİ İDDİASI
Bursa'da telefonla dolandırıcılık
YEREL

BURSA'DA TELEFONLA DOLANDIRICILIK

BBDSO'dan &quot;Rus Romantikleri&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "RUS ROMANTİKLERİ" KONSERİ
Yoğunluktan adım atmakta zorlanılan postahanenin içinde kafe açılıyor
YEREL

YOĞUNLUKTAN ADIM ATMAKTA ZORLANILAN POSTAHANENİN İÇİNDE KAFE AÇILIYOR
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa'da kuvvetli lodos
YEREL

BURSA'DA KUVVETLİ LODOS