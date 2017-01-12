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Nazilli'de temizlik seferberliği başladı



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personel Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerde genel temizlik çalışması yapıyor. Mahalleler ulaşan yollarda dahil olmak üzere, yol kenarlarındaki yığıntı çöpler, dere yatağı ve konteynır temizliği yaparak kötü görüntünün sona ermesini sağlıyor.



Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel, Büyükşehir statüsüyle beraber mahalleye dönüşen köylerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Periyotlar halinde kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren temizlik ekipleri mahalle içindeki sokaklarda elle süpürme, dere yatağı temizliği, mahallelere ulaşan yolların kenarları ve konteynır temizliğini titizlik ile yaparak kötü görüntülerden kurtarıyor. Nazilli Merkez dâhil olmak üzere 82 mahallenin düzenli olarak temizlendiğini ve çöplerinin alındığını vurgulayan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Ramazan Özkök "Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelerimizde özellikle vatandaşın evlerinin bahçelerinden çıkarılan kurumuş ot, yaprak, dal yada hafriyat türü çöpler konteynırların yanlarına bırakılıyor. Vatandaş bıraktığı yığıntı halindeki bu çöpler hakkında bizleri bilgilendiriyor ve bizde sorumlu ekibimizi traktörler ile bölgeye yönlendirip en kısa zamanda çöplerin alınmasını sağlıyoruz. Bu şekilde oluşacak görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz" dedi.



Nazilli şehir merkezindeki mahalle sokak ve caddelerinde rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra köyden mahalle konumuna dönüşerek Nazilli Belediyesinden hizmet alan 62 yerleşim alanında da düzenli olarak temizlik çalışmaları yapıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Mahallelerimize ekipler halinde görevlendirdiğimiz Temizlik İşlerine bağlı çalışan personelimiz her gün düzenli olarak sokaklarda elle süpürme ve konteynır temizliği yapıyor. Bu rutin çalışmanın haricinde de periyodik olarak mahalle sakinleri tarafından açık alana atılmış çöpler toplanıyor. Yol kenarındaki çöp birikintileri, moloz yığınlar ve hatta çalı, kurumuş yabani ot temizlikleri yapılarak ışıl ışıl olması sağlanıyor. Bunun yanı sıra dere yataklarındaki birikintileri olası su taşkınlarını önlemek amacı ile de küreniyor. Biz belediye olarak merkezde ne tür hizmet veriyorsak bize bağlı olan mahallelerde de aynı hizmetleri veriyoruz. Kısıtlı imkanlara rağmen tüm mahallelerde vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda üretiliyor" diye konuştu.

(VK-MB-Y)



12.01.2017 19:41:56 TSI

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