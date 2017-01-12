12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli'de temizlik seferberliği başladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:37
Nazilli'de temizlik seferberliği başladı
Nazilli'de temizlik seferberliği başladı

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personel Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerde genel temizlik çalışması yapıyor. Mahalleler ulaşan yollarda dahil olmak üzere, yol kenarlarındaki yığıntı çöpler, dere yatağı ve konteynır temizliği yaparak kötü görüntünün sona ermesini sağlıyor.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel, Büyükşehir statüsüyle beraber mahalleye dönüşen köylerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Periyotlar halinde kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren temizlik ekipleri mahalle içindeki sokaklarda elle süpürme, dere yatağı temizliği, mahallelere ulaşan yolların kenarları ve konteynır temizliğini titizlik ile yaparak kötü görüntülerden kurtarıyor. Nazilli Merkez dâhil olmak üzere 82 mahallenin düzenli olarak temizlendiğini ve çöplerinin alındığını vurgulayan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Ramazan Özkök "Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallelerimizde özellikle vatandaşın evlerinin bahçelerinden çıkarılan kurumuş ot, yaprak, dal yada hafriyat türü çöpler konteynırların yanlarına bırakılıyor. Vatandaş bıraktığı yığıntı halindeki bu çöpler hakkında bizleri bilgilendiriyor ve bizde sorumlu ekibimizi traktörler ile bölgeye yönlendirip en kısa zamanda çöplerin alınmasını sağlıyoruz. Bu şekilde oluşacak görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Nazilli şehir merkezindeki mahalle sokak ve caddelerinde rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra köyden mahalle konumuna dönüşerek Nazilli Belediyesinden hizmet alan 62 yerleşim alanında da düzenli olarak temizlik çalışmaları yapıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Mahallelerimize ekipler halinde görevlendirdiğimiz Temizlik İşlerine bağlı çalışan personelimiz her gün düzenli olarak sokaklarda elle süpürme ve konteynır temizliği yapıyor. Bu rutin çalışmanın haricinde de periyodik olarak mahalle sakinleri tarafından açık alana atılmış çöpler toplanıyor. Yol kenarındaki çöp birikintileri, moloz yığınlar ve hatta çalı, kurumuş yabani ot temizlikleri yapılarak ışıl ışıl olması sağlanıyor. Bunun yanı sıra dere yataklarındaki birikintileri olası su taşkınlarını önlemek amacı ile de küreniyor. Biz belediye olarak merkezde ne tür hizmet veriyorsak bize bağlı olan mahallelerde de aynı hizmetleri veriyoruz. Kısıtlı imkanlara rağmen tüm mahallelerde vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda üretiliyor" diye konuştu.
(VK-MB-Y)

12.01.2017 19:41:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor
YEREL

AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ AYDIN'DA BAŞLIYOR
Serçin Kışlak yoluna dev kayalar yuvarlandı
YEREL

SERÇİN KIŞLAK YOLUNA DEV KAYALAR YUVARLANDI
Kazaya müdahale eden polis memurundan kötü haber
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURUNDAN KÖTÜ HABER
Soluk borusundan 2,5 santimlik yabancı cisim çıkartıldı
YEREL

SOLUK BORUSUNDAN 2,5 SANTİMLİK YABANCI CİSİM ÇIKARTILDI
Kazaya müdahale eden polis memuru şehit oldu
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Aydın'da okullar arası masa tenisi grup müsabakası başlıyor
YEREL

AYDIN'DA OKULLAR ARASI MASA TENİSİ GRUP MÜSABAKASI BAŞLIYOR
feler'de Ata Mahallesi kapalı pazaryerine kavuşuyor
YEREL

FELER'DE ATA MAHALLESİ KAPALI PAZARYERİNE KAVUŞUYOR
Gazeteci Arslan'ın Acı Kaybı
YEREL

GAZETECİ ARSLAN'IN ACI KAYBI
Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı
YEREL

MANGAL İNCİRLİOVA'DA İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Kuşadası'nda ney, kanun ve tanbur resitali
YEREL

KUŞADASI'NDA NEY, KANUN VE TANBUR RESİTALİ
Kuşadası Hollanda'da tanıtılıyor
YEREL

KUŞADASI HOLLANDA'DA TANITILIYOR
Aydın'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Aydın'da kar okul bahçesindeki çatıyı çökertti
YEREL

AYDIN'DA KAR OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇATIYI ÇÖKERTTİ
Taekwondo ANALİG Grup müsabakaları Nazilli'de başlıyor
YEREL

TAEKWONDO ANALİG GRUP MÜSABAKALARI NAZİLLİ'DE BAŞLIYOR
CHP Aydın Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Oluşturuldu
YEREL

CHP AYDIN BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU OLUŞTURULDU
Aydın'a 13 yılda 169 milyonluk demiryolu yatırımı yapıldı
YEREL

AYDIN'A 13 YILDA 169 MİLYONLUK DEMİRYOLU YATIRIMI YAPILDI
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli Devlet Hastanesinde 'Gebe Okulu' açıldı
YEREL

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİNDE 'GEBE OKULU' AÇILDI
Ambarcık Parkı mahallelinin hizmetine açıldı
YEREL

AMBARCIK PARKI MAHALLELİNİN HİZMETİNE AÇILDI
Aydın'da Nadir Görülen Kar Buzlanma Kazalara Neden Oldu
YEREL

AYDIN'DA NADİR GÖRÜLEN KAR BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU
Diyaliz merkezlerinde enfeksiyon gelişiminin önüne geçilecek
YEREL

DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON GELİŞİMİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Genç memurlardan alarm veren kan stoklarına anlamlı katkı
YEREL

GENÇ MEMURLARDAN ALARM VEREN KAN STOKLARINA ANLAMLI KATKI
Altan; &quot;Danalarımız milli servettir&quot;
YEREL

ALTAN; "DANALARIMIZ MİLLİ SERVETTİR"
Kar yağdı, helvasını yediler
YEREL

KAR YAĞDI, HELVASINI YEDİLER