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AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan: Milletin kürsüsünü işgal ettirmedik, ettirmeyeceğiz



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, "Milletin temsilcileri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletin kürsüsünü işgal ettirmedik, ettirmeyeceğiz" dedi.

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu dile getiren Tan, "9 Ocak 2017 tarihi itibariyle millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerine başladığımız yeni anayasa ilk kez millet iradesine doğrudan sunulacak sivil bir anayasa olma özelliğine sahiptir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacak her türlü sonucun milletimizin takdirine sunulacağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir.Ana muhalefet partisinin, Yeni Anayasa teklifinin maddelerinin görüşülmeye başlandığı günden itibaren görüşmeleri hakaret, küfür ve dahi şiddete varan eylemlerle engellemeye çalışması aziz milletimizin malumudur. Milletle irtibatı olmayanların asıl amacı Yeni Anayasa'nın milletin onayına sunulmasını engellemektir. Çünkü şimdiye kadar milletle irtibatı olmayanlar, milletimizin teveccühünü kazanamayanlar, milletin karşısına çıkma cesaretini kendilerinde bulamamaktadırlar. CHP yetkililerinin 'Pazartesi bizi izleyin' ifadesinin geri planında milli iradeye sabotajın, en temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin yattığını dün akşam itibariyle darp edilen, ayağından ısırılan, burnu kırılan milletvekillerimiz ile hep birlikte bütün kamuoyu önünde tecrübe etmiş bulunduk. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletimize emanet edildiği günden bu yana aziz milletimizin feraseti gazi vatanımızın kaderini belirlemiştir. Bugün itibariyle artık söyleyecek sözü olmayanlar, söz söylenecek kürsüleri işgal etmeye ve yıkmaya kalkmışlardır. Fakat milletin temsilcileri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletin kürsüsünü işgal ettirmedik, ettirmeyeceğiz. Bilinmelidir ki hoşgörü, diyalog ve uzlaşma dışında hiçbir eylem fedakar ve necip milletimizin düşüncelerini yansıtamayacaktır. Bu itibarla yaşanan bütün bu elim hadiselere rağmen milletimizin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağımızı, kurulan yeni dünya düzeninde ülkemize biçilen rolü kabul etmeyeceğimizi, bilakis kendi geleceğimizi kendimizin tayin edeceğimizi bildirim" ifadelerini kullandı. (EFE)



12.01.2017 20:03:14 TSI

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