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Başkan Kamil Saraçoğlu'ndan 'kan bağışı kampanyası'na destek



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kan stoklarının azalması üzerine Türkiye genelinde başlatılan 'Kan bağışı' kampanyasına, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da destek verdi.

Kan vermenin hayat kurtaracağının önemini belirten Başkan Saraçoğlu, "Kan vermenin hayat kurtarması yanında düzenli olarak verilen kanın vücuda olan faydalarını da unutmamak lazım. Kan bağışı farkındalığını birbirimize aşılamamız gerekir. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görmek ve bu bilinçle de düzenli olarak kan vermeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye, dolayısıyla hayat kurtarmaya davet ediyorum." diye konuştu. (EFE)



12.01.2017 20:14:00 TSI

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