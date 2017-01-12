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Sayaçları değiştireceğiz deyip evleri soydular



(Fotoğraflı)



Mehmet Oğuzhan Altun

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik sayaçlarını değiştirmek bahanesi ile dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İzmit'e bağlı köylerde çeşitli nedenlerden ötürü elektrik sayaçlarını değiştirmek için evlere girip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi. İhbar üzerine harekete geçen İzmit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri edinilen bilgi ve iddialara göre köylerde vatandaşların elektrik sayaçlarını değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen A.S ve Ü.B isimli şahısları suçüstü yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan şüphelilerin 200 TL para topladığı öne sürüldü.

(AY-Y)



12.01.2017 20:39:40 TSI

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