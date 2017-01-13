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Demokratlar Grubu Derneği 1 yaşına girdi

13 Ocak 2017 Cuma, 07:43
Demokratlar Grubu Derneği 1 yaşına girdi
Demokratlar Grubu Derneği 1 yaşına girdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Demokratlar Grubu Derneği birinci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Demokratlar Grubu Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ocakoğlu, yaptığı açıklamada; "Demokratlar Grubu Derneği, hukuki şahsiyetini resmen kazanmasının 1. yıldönümüne sürecin hikayesini yaşamış olarak ulaştı. Sivil toplum kuruluşu zemnindeki pozisyonu, fikri dinamizmi ve iddiası ile kamuoyunu, varlığından iyi bir halde haberdar ederken temsil iddiasında olduğu değerlerinin tabii olarak muhafaza edildiği milli hafızada kabul görmüş ve kamusal alanda yeterince dikkat çekmiş olan Demokratlar Gurubuna; sağlıklı, üretken, yararlı, güvenilir, cesur ve mananın derinliklerine ulaşabilir yapıya kavuşmuş hali ile nice kuruluş yıldönümleri temenni ediyorum ve sivil toplum kuruluşumuza destek olmuş her bir ferde tek tek ve en samimi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.
(MB-Y)

13.01.2017 07:48:02 TSI
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