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Gazipaşa Ortaokulu'nun kızları filede il şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) -Gazipaşa Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, Aydın'da düzenlenen Ortaokullar arası Voleybol Şampiyonasında il birincisi oldu.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar arası Voleybol İl Şampiyonluğu müsabakaları tamamlandı. Finalde Aydın Atabey Kolejini 3-1 yenen Gazipaşa Ortaokulu Kız Voleybol Takımı il şampiyonu oldu. Gazipaşa Ortaokulu, elde ettiği bu başarıyla Aydın'ı Ege Bölgesi Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.



Gazipaşa Ortaokulu Kız Voleybol Takımı antrenör Mesut Celaloğlu,zorlu bir mücadelenin ardından il şampiyonu olan öğrencilerini kutladı. Çok çalışarak hak etikleri bir sonuç elde ettiklerini kaydeden Celaloğlu, turnuvaya en iyi şekilde hazırlanarak Aydın'ı Ege Bölge Şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.



Öğrencilerinin şampiyonluk sevincini paylaşan Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun da, zorlu bir sürecin ardından il birincisi olan Gazipaşa Ortaokulu Kız Voleybol Takımı oyuncuları ve antrenör Mesut Celaloğlu'nu tebrik etti.

(MB-S)



13.01.2017 07:48:23 TSI

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