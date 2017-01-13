YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dadaşlar, Antalya kampını yüksek moralle bitirdi

Dadaşlar, Antalya kampını yüksek moralle bitirdi

- Mavi-beyazlılar, Diyarbakır maçı öncesi galibiyet yemini yaptı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kafilesi Antalya Condorde Hotel'de 19 günlük kamp çalışmasını yüksek moral ve motive ile tamamladı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Zafer Demiray, Sinan Demircioğlu, Adem Çağlayan, Kaleci Antrenörü Emin Sarı nezaretinde bu gün düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma ve bire bir mücadele antrenmanı yaptı.

Kaleciler Ahmet Altın, Ramazan Evren, Serkan ve Onur'un kurtarışları nefes kesti. Mavi-Beyazlı futbolcular, Pazar günü Diyarbakır'da oynayacakları Amedspor maçı öncesi galibiyet yemini yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Ferit Erişçi kafileye dâhil edilmedi. Mavi-Beyazlılar bugün sabah hava yolu ile Diyarbakır'a geçerek çalışmalarını sürdürecek.

Antalya'da taraftar desteği

Öte yandan Erzurumspor'un fanatik taraftarı esnaf Sadullah Kellecigil de B.B. Erzurumspor'un kaldığı Concorde Otel'e kızı ile gelerek Yönetici Uğur Yürekseven, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'a başarı dileklerini iletti.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 08:13:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER