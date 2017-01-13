Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütünün kriptolu yazışma programı olan 'bylock' kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve aktif görev yapan 6 polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.
(TB-Y
13.01.2017 08:35:26 TSI
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