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Soğuk hava pazarcıyı vurdu



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle semt pazarları boş kaldı.

Lüleburgaz'da kurulan pazar yerine, soğuk hava sebebiyle az sayıda vatandaş gelmesi ile pazarcılar hayal kırıklığına uğradı. Pazarcı esnafın çoğunluğu da tezgah açmadı.

Pazar esnafının büyük bir bölümü tezgah açamazken, ürünlerini satabilmek için tezgah açan az sayıda esnafta soğuktan etkilenmemek için kendilerince yöntemler geliştirdi.

Havaların soğumasıyla işler de düşüş yaşandığını söyleyen 40 yıllık pazarcı Ünal Yalçıntaş, "Pazarcı esnafı soğuktan dolayı pazara gelemiyor. Geçen haftaya göre durgunluk var, esnaf gelmiyor, müşteri de yok" dedi.

(KA-MEF-Y)



13.01.2017 08:55:56 TSI

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