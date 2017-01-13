Park halindeki araç yandı
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Mimarsinan TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ya meydana gelen olayda park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-Y
13.01.2017 08:59:06 TSI
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