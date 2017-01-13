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Curling milli takımına coşkulu karşılama

- Dünya Gençler B Klasmanı Curling Yarışmalarında hem bayanlarda hem de erkeklerde ikinci olarak A Klasmanına yükselen milli curlingçiler, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Dünya Gençler B Klasmanı Curling Şampiyonasında çifte final yaparak, bayanlarda ev sahibi İskoçya, erkeklerde de Çin'le karşılaşan Türkiye final müsabakalarını kıl payı kaybederek, ikinci oldu. Hem bayanlarda hem de erkeklerde gümüş kupa ve madalyaları ülkemize kazandıran milli Curlingçiler Türkiye'ye döndü.

Erzurumlu milli curlingçiler hava limanında çiçeklerle karşılandı. Curlging fatihlerini Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Curling Federasyonu Yöneticileri Ahmet Çelebi ile Murat Akın ve sporcuların aileleri yalnız bırakmadı. B Klasmanı Dünya ikincisi olan curlingçilerin coşkusuna ortak olan katılımcılar, antrenör ve sporcuları kutladılar.

Curlingte Türk rüzgarı

Kafile Başkanı Recep Gürsoy, Antrenörler Ahmet Çelik ve Sadık Topaloğlu yönetiminde İsveç'te yapılan Dünya Gençler B Klasmanı Curling Yarışmalarına katılan milli curlingçiler hem bayanlarda hem de erkeklerde final oyandı. Bayanlarda Türkiye İskoçya ile karşılaşırken, erkekler finalde Çin ile mücadele etti. İki takımımız da ikinci olarak gümüş kupa alırken, A Klasmanına yükselme başarısı gösterdi.

Antrenörler Ahmet Çelik ile Sadık Topaloğlu yönetiminde dünyayı sallayan Milli curlingçiler, ülkemizin gurur kaynağı olurken, buz pistinde adete Türk rüzgarı esti.

Büyükşehir'den moral yemeği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin de, Dünya Gençler B Klasmanı Curling Şampiyonasında bayanlarda ve erkeklerde ikinci olarak gümüş kupayı ülkemize kazandıran sporcuları kutlayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen öncülüğünde sporun ve sporcuların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli curlingçiler, konvoy eşliğinde şehre ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi'nin Müceldili Konağı'nda onurlarına verdikleri yemeğe katıldılar.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 09:04:25 TSI

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