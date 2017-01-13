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Taşkın: "Basın mensuplarıyla birlikte çalışacağız"

13 Ocak 2017 Cuma, 09:04
Taşkın: "Basın mensuplarıyla birlikte çalışacağız"
Taşkın: "Basın mensuplarıyla birlikte çalışacağız"
- Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mücahit Taşkın:
- "Basın mensuplarına yönelik ihtiyaç ve sorunlara kısa sürede çözüm bulup, gelecekteki çalışmalarla ilgili olarak faydalı projeler üretmek ve iyi bir basın anlayışı oluşturma çabasında olacağız"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mücahit Taşkın, "Basın mensuplarına yönelik ihtiyaç ve sorunlara kısa sürede çözüm bulup, gelecekteki çalışmalarla ilgili olarak faydalı projeler üretmek ve iyi bir basın anlayışı oluşturma çabasında olacağız" dedi.
30 Aralık 2016 tarihinde Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü görevine atanan Mücahit Taşkın, basın mensuplarını ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etmek istediklerini belirtti. Taşkın, "Basın mensuplarına yönelik ihtiyaç ve sorunlara kısa sürede çözüm bulup, gelecekteki çalışmalarla ilgili olarak faydalı projeler üretmek ve iyi bir basın anlayışı oluşturma çabasında olacağız. Sorumluluk bölgelerimiz olan Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop illerini ziyaret edip sorunları yerinde dinleyeceğiz. Samsun'da ve sorumlulukta olduğumuz illerde basın mensupları ve medya kuruluşlarına yönelik tek tek ziyaretlerimizi gerçekleştirip proje ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. İllerimizi tanıtıcı, kendi değerlerini ön plana çıkartacak çalışmalarımız olacak ve bu konuda basın mensubu arkadaşlarımızdan destek isteyeceğiz. Basın ve gazetecilik mesleğinin daha rahat yapılabilmesi için üzerimize düşen görevleri yapacağız. Onlardan gelecek proje paylaşımlarını da değerlendireceğiz" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

13.01.2017 09:08:35 TSI
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