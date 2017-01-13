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Kick boks okul sporları il şampiyonası yapıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:06
Kick boks okul sporları il şampiyonası yapıldı
Kick boks okul sporları il şampiyonası yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Point Fighting Kick Boks Yıldız ve Gençler Okul Sporları İl Şampiyonası Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün 'okul sporları' etkinlikleri kapsamında 2 gün süren şampiyonaya 17 okul toplam 123 sporcu katılarak mücadele etti. Yarışma sonucunda ilk 3 içerisine girerek derece yapan sporcular madalyaları verildi. Dereceye giren sporcular 23 - 25 Şubat 2017 tarihinde Adana'da yapılacak olan Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, "Şampiyonada sporcularımız kendi okullarını en iyi şekilde temsil etti. En çok başarı gösteren okullarımız ise kupa almayı hak kazanmışlardır. İlimizde her geçen gün Kick Boks sporuna büyük bir ilginin olması gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtulmalarına, spor ahlakını alıp kendilerine olan özgüvenin var olmasına vesile olmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerimiz için sporun ne kadar faydalı olduğunu anlatıp geliştirmemiz gerekir" dedi.
(AHM)

13.01.2017 09:10:23 TSI
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