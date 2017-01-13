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Erdem, toprak kayması mağdurlarının sorununu Ankara'ya taşıdı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Kuşadası Hacıfeyzullah mahallesinde 2014'de meydana gelen toprak kaymasında mağdur olan vatandaşların sorununu Ankara'ya taşıdı.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve toprak kayması sonucu mağdur olan vatandaşlarla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kuşadası'nda Hacıfeyzullah mahallesinde 2014 Kasım ayında meydana gelen toprak kayması sonucu evlerinden tahliye edilen vatandaşların sorununa çözüm yolu arandı.



Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat çalışması yapılan bir alışveriş merkezi inşaatı bitişiğinde 2014 yılında meydana gelen toprak kayması nedeniyle evleri boşaltılınca mağdur olan 120 Ailenin mağduriyetinin dile getirildiğini söyledi. Erdem "2014 yılından bu yana çözülemeyen sorunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşme sonrası, Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ceylan'ın tavsiye ve önerisi doğrultusunda sorun çözüm yoluna girmiştir. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için yaptığımız bu girişimlerin sonuç vermesi vatandaşlarımız adına çok önemlidir. Kuşadası Belediye Başkanı Sn Özer Kayalı'nın sorunu çözme konusundaki duyarlılığına memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bu noktada atılan adımların da takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

(MB-Y)



13.01.2017 09:13:46 TSI

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