Aydınlı muhtarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

AYDIN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği 34. Muhtarlar Toplantısı'nda Aydın'ın farklı ilçelerinde görev yapan muhtarlar da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34. Muhtarlar Toplantısı'nda Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sinop ve Tokat'tan gelen muhtarlarla bir araya geldi.



Erdoğan, ana muhalefet partisini eleştirerek, tartışmaların hep kendi ismi üzerinden götürülmesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen normal şartlarda iktidarı elinde bulunduranlar mevcudu muhafaza etmeye, muhalefet de değiştirmeye çalışır. Bizde çok uzun süredir işler tersine dönmüş durumdadır. İktidarda olanlar değişim için, reform yapmak için mücadele ederken, muhalefet konumunda bulunanların bir kısmı statükoya gardiyanlık yapıyor" dedi.



"Benim öyle bir şansım da niyetim de yok"

Erdoğan, "Doğrudan milletin oyu ile göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine nail oldum, Rabbime hamdolsun. Eğer bu kadar zamandır demokrasi ile laiklik ile hayat biçimleri ile bir sorunumuz olmamışsa bundan sonra niye olsun? Üstelik bu makamda oturan eski cumhurbaşkanları gibi sırtında yumurta küfesi taşımayan birisi de değilim, hep yumurta küfesi ile yürüdüm ki bir tane yumurtayı kırmayayım. Çok dikkat ettim. Doğrudan milletin oyları ile seçildiğim için attığım her adımın, söylediğim her sözün, yaptığım her eylemin hesabını kamuoyuna vermek mecburiyetindeyim" açıklamasında bulunan Erdoğan, geçmişte yol açılan tartışmalarla Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en ağır krizlerine sokan cumhurbaşkanlarının kimseye hesap vermeden görev sürelerini tamamlayıp köşelerine çekildiklerini hatırlatarak "Benim böyle bir şansım da niyetim de yok" dedi. Erdoğan "Türkiye'nin herhalde milleti ile iç içe olan, en fazla konuşan, en fazla dertleşen Cumhurbaşkanıyımdır. Bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da özellikle yaptığım ziyaretler ortada. Fakat Cumhurbaşkanlığı görevine başladığım günden beri Ankara ve İstanbul'daki programlarımın dışında 82 defa il ziyareti yaptım. Kimi illerimize bir defa, kimilerine 2-3-4 defa gittim. Bu da demektir ki her ay 3 ile ziyaret ettim. Görev sürem tamamlanmadan kalan 25 ilimize de mutlaka gideceğim. Bunlar yurtdışı ziyaretlere, yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamaya, uluslararası zirvelere, toplantıya, diğer devlet işlerine rağmen yürüttüğüm programlardır. Önümüzdeki hafta 4 Afrika ülkesine gideceğim. Çünkü biz bu göreve gelirken milletimize farklı bir Cumhurbaşkanlığı yapma, çalışma, koşturma, terleme sözü verdik. Alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağız dedik. Bu bizim için bir namus borcudur dedik. Milletimizin bize gösterdiği teveccüh, hele 15 Temmuz darbe girişiminde ortaya koyduğu sağlam duruş karşısında bu yaptıklarımızın az bile olduğunu biliyoruz. Daha fazlasını yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

