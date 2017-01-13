YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Çomaklı, Devlet Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarını Ziyaret Etti

Rektör Çomaklı, Devlet Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarını Ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte ve meslek yüksekokulları ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Türk Musikisi Devlet Konservatuvar, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Erzurum Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret eden Rektör Çomaklı, müdürlerle bir araya gelerek birimler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette birimlerin sosyal ve fiziki yapılarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için yönetim olarak gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesi'nin 60. yılı dolayısıyla, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin giderek artacağını belirten Rektör Çomaklı, konuşmasına şöyle devam etti: "Yaklaşık 300 bin öğrencisi olan Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biriyiz. Öğrencilerimiz, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için çok değerli. Yapacağımız kültürel ve akademik çalışmalar çağdaş, yenilikçi ve modern bir biçimde olmalı. Çalışmalarımız bu şekilde olursa hem eğitim kalitemiz hem de öğrenci kalitemiz artacaktır. Çıktığımız bu yolda herkese büyük görev düşüyor. Eğer görevlerimizi layıkıyla yerine getirebilirsek kısa zamanda hak ettiğimiz değere kavuşuruz" dedi.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 09:21:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER