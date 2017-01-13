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2017 yılının ilk İl koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valiliği 2017 yılı birinci dönem il koordinasyon kurulu toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında toplanan il koordinasyon kurulu toplantısına vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile kurumların il müdürleri katıldı.

Vali Aktaş burada yaptığı konuşmada, "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 03 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 21. Maddesi, İl Koordinasyon Kurulları toplantılarının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az 4 kere yapılmasını öngörmektedir. Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının mutabakatıyla hazırlanan 2017 yılına ilişkin Koordinasyon Kurulu toplantı takvimine göre; İlimiz Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı 12 Ocak 2017, 2. Dönem Toplantısı 05 Nisan 2017, 3. Dönem Toplantısı 12 Temmuz 2017, 4. Dönem Toplantısı ise 04 Ekim 2017 olarak belirlenmiştir. Bu toplantı, içeriği itibarıyla 2016 yılının son dönemine ilişkin verilerin ve yatırım gerçekleşmelerinin değerlendirildiği, projelerin son durumlarının ortaya konulduğu ve 2016 yılının genel olarak değerlendirildiği bir toplantıdır. Diğer taraftan yatırımcı kuruluşlarımızın 2017 yılı çalışma ve iş programlarının belli olduğu bir dönemi de içermektedir. 09 Aralık 2016 tarihli ve 11425 sayılı yazımızla yapılan Koordinasyon Kurulu toplantısı çağrısında yatırımcı kuruluşlarımızdan 2017 yılı Çalışma ve İş Programları istenmiştir. Bazı yatırımcı kuruluşlarımız çalışma ve iş programını gönderdiler. Tüm kuruluşlarımız, (mahalli idarelerimizde dahil olmak üzere) 2017 yılı çalışma ve iş programlarının kesinleşmesini müteakip bunları en kısa sürede Valiliğimize göndereceklerdir. Bunlar İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğümüzce konsolide edilerek 2017 Yılı İl Yatırım Programı hazırlanacaktır. Yatırımlara ilişkin Valiliğimizce ayrıca bir Genelge hazırlanıp kurumlara dağıtılacaktır. 2016 yılı itibarıyla İlimiz genelinde toplam 233 proje bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 145'i tamamlanmış, 70'i devam etmekte, 13 proje ihale aşamasında, 5 projeye ise hiç başlanamamıştır. Projelerin toplam parasal tutarı 1 milyar 024 milyon 644 bin 438 TL dir. Önceki yıllar da 299 milyon 290 bin 413 TL harcanmış, yılı ödeneği 199 milyon 200 bin 620 TL olup dönem sonu harcaması ise 141 milyon 829 bin 241 TL olarak gerçekleşmiştir. Yeni bir yatırım dönemine başlarken öncelikle kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları önem arz etmektedir. Yıl içinde yürütülecek çalışmalara ilişkin ayrıntılı planların hazırlanarak karşılaşılabilecek menfi durumlara göre analizler yapılması ve alternatifler oluşturulması son derece önemlidir. Yatırımcı kuruluş temsilcilerimiz, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları ile işbirliği halinde olmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar. 2017 yılında Kuruluşlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve 2017 yılının yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum." dedi.

(COŞ-SK)



13.01.2017 09:22:16 TSI

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