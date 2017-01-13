YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediyelere 129 milyon 685 bin 200 TL kredi desteği

Belediyelere 129 milyon 685 bin 200 TL kredi desteği

- İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran:

- "Yerel yönetimlere malzeme ve araç gereç alım işlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında İlbank olarak 129 milyon 685 bin 200 TL kredi desteği sağladık"

- "Üniversite-Üniversite Yaşam Merkezi arasına yapılacak olan hafif raylı sistem için yapım işi 55-60 milyon TL gibi bir maliyeti olacak"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - İller Bankası A.Ş.(İlbank) Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, 2016 yılında belediyelere malzeme ve araç gereç alımları için 129 milyon 685 bin 200 TL kredi verdiklerini söyledi.

Osman Nuri Başaran, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başaran, "2016 yılında Samsun Bölge Müdürlüğümüz Samsun il dahilinde 23 adet üst yapı, 25 adet alt yapı, 53 adet diğer alt yapı ve 1 adet proje sektöründe olmak üzere toplam 102 adet proje üzerinde çalıştık. Bu projelerimizin toplam tutarı 553 milyon 465 bin TL'dir" dedi.



Belediyelere 129 milyon 685 bin 200 TL kredi

Belediyelere malzeme ve araç gereç alım işlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında İlbank olarak 129 milyon 685 bin 200 TL kredi desteği sağladıklarını belirten Başaran, "Belediyelerimize sağladığımız bu kredi desteği ile alınan iş makineleri özellikle karla mücadelede iş makinelerini iyi bir şekilde kullandılar. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi 94 milyon 500 bin TL, Vezirköprü ilçesi 6 milyon 916 bin TL, Bafra ilçesi 6 milyon TL, Atakum ilçesi 4 milyon 489 bin 200 TL, Kavak ilçesi 4 milyon 180 bin TL, İlkadım ilçesi 4 milyon 100 bin TL, Tekkeköy ilçesi 3 milyon 400 bin TL, Canik ilçesi 2 milyon 500 bin TL, Terme ilçesi 1 milyon 900 bin TL, Havza ilçesi 1 milyon 400 bin TL ve Asarcık ilçesi 300 bin TL olmak üzere belediyelere malzeme ve araç gereç alım işlerinde kullanmak üzere toplam 129 milyon 685 bin 200 TL kredi desteği sağlanmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize Gar-Tekkeköy hattı için 175 milyon TL kredi desteği sağlamıştık. Bunun içerisinde Tekkeköy Viyadüğü ve bazı inşaat çalışmaları tamamlandı ve hizmete açıldı. Bu krediden artan 45 milyon TL parayı da Üniversite Yaşam Merkezine çıkacak olan hafif raylı sistem için kullanacağız. Ayrıca 11 adet yolcu taşımasında kullanılacak olan tramvayların da finansmanını sağladık. Bunlarda yaklaşık 75 milyon TL'dir. Üniversite-Üniversite Yaşam Merkezi arasına yapılacak olan hafif raylı sistem için yapım işi 55-60 milyon TL gibi bir maliyeti olacak" diye konuştu.

(GKH--SLH-Y)



13.01.2017 09:26:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER