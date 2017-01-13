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UMKE Malatya ve Elazığ ekibi, Dr. Happani'yi ziyaret etti

13 Ocak 2017 Cuma, 09:25
UMKE Malatya ve Elazığ ekibi, Dr. Happani'yi ziyaret etti
UMKE Malatya ve Elazığ ekibi, Dr. Happani'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Fırat Kalkanı harekatında görev alan Elazığ, Malatya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ( UMKE ) ekipleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani'yi veda ziyaretinde bulundu.
15 günlük geçici görevle Kilis'te görev yapan 30 kişide oluşan Elazığ ile Malatya UMKE ekibi, Fırat Kalkanı harekatında Elbeyli Çobanbey Sıhhi Tahliye Noktası'ndaki görevini tamamladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani'yi Kilis UMKE Birim Sorumlusu Önder Gül ile birlikte ziyaret eden Elazığ ile Malatya UMKE ekibi Kilis'e veda etti. Elazığ ile Malatya UMKE ekibi Görev yaptıkları zaman içerisinde kendilerine gösterilen her türlü özverili çalışma ortamından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Dr. Happani ise kendilerine başarılı çalışmaları ve ekip ruhuna uygun hareketlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Elazığ ile Malatya UMKE ekipleri görevlerini Nevşehir ve Kayseri UMKE ekiplerine devretti.
(MAD-SD-Y)

13.01.2017 09:29:49 TSI
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